Baher El Mohamady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baher El Mohamady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baher El Mohamady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baher El Mohamady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baher El Mohamady 1 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da باهر المحمدى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baher El Mohamady Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Baher El Mohamady, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Baher El Mohamady'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Baher El Mohamady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baher El Mohamady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baher El Mohamady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baher El Mohamady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Ismaily

6 Ocak 2016 yılında Zamalek

30 Haziran 2016 yılında Ismaily

Baher El Mohamady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baher El Mohamady şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Baher El Mohamady Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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