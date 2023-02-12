Bahiano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahiano Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahiano Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahiano Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahiano Garcia 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bahiano Benjamín García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahiano Garcia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bahiano Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bahiano Garcia'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bahiano Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bahiano Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bahiano Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahiano Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Bahiano Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahiano Garcia şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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