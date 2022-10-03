Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bahis Makineleri Tamircisi görev tanımı nedir, Bahis Makineleri Tamircisi ne iş yapar, Bahis Makineleri Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bahis Makineleri Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bahis Makineleri Tamircisi Tanımı;

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Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bahis Makineleri Tamircisi Maaşları

Bahis Makineleri Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bahis Makineleri Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bahis Makineleri Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.09

Meslek Adı :

Bahis Makineleri Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hipodrom gişelerinde ve bölgesel sorumluluk alanı içinde bulunan bayilerdeki müşterek bahis oynama terminallerinin ve bağlı diğer cihazların arıza takibini yapma, çözüm koordinatörlüğünü yerine getirme ve bayilere çağrı operatörlüğü hizmeti vererek terminallerin aktif kalmalarını sağlama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bahis Makineleri Tamircisi ( At Yarışları ) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarı ve bahis makinesini açmak,

b) Ekran bilgilerini incelemek, arıza olan bayileri tespit etmek,

c) Ön telefon teması kurarak bayi terminal arızalarını etüt etmek,

d) Basit arızaların verilecek talimatlar ile giderilmesini sağlamak,

e) Büyük arızalarda onarım için bayi adına anlaşmalı firmaya çağrı açmak,

f) Firmanın onarım çalışmalarını ve sonuçlarını bilgisayar ortamında izlemek,

g) Sorunu ortadan kalkan terminaller için çağrı iptali yapmak,

h) Arızalı terminal parçalarını onarmak ve yedeğe almak,

i) Yapılan işlemlere ilişkin sayısal verileri ilgili formlara kaydetmek,

j) 0 800?lü ücretsiz arıza hattına çağrı operatörlüğü yapmak,

k) Terminallerin genel bakım ve onarımlarını yapmak,

l) Terminal yer değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek,

m) Arızalı modemleri kargoya vermek ve kargodan teslim almak,

n) Şefliğe dönüldüğünde makineleri temizlemek ve ilgili depoya teslim etmek,

o) Bölümünün diğer birimlerle koordinasyonuna katkı sağlamak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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