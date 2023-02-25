Bahlul Mustafazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahlul Mustafazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahlul Mustafazada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahlul Mustafazada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahlul Mustafazada 27 Şubat 1997 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Bəhlul Ələmdar oğlu Mustafazadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahlul Mustafazada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Bahlul Mustafazada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bahlul Mustafazada'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bahlul Mustafazada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bahlul27/

Bahlul Mustafazada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahlul Mustafazada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bahlul Mustafazada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahlul Mustafazada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2017 yılında FK Qabala 2

1 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

31 Aralık 2017 yılında FK Qabala 2

30 Ocak 2018 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ain FC

29 Temmuz 2021 yılında Karabağ

Bahlul Mustafazada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahlul Mustafazada şuan Karabağ takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Bahlul Mustafazada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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