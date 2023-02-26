Bahman Salari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahman Salari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahman Salari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahman Salari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahman Salari 30 Ocak 1993 tarihinde Hashtgerd, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بهمن سالاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahman Salari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Bahman Salari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bahman Salari'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bahman Salari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahman Salari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bahman Salari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahman Salari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC

16 Ocak 2016 yılında Padideh

30 Haziran 2016 yılında Saipa FC

24 Ocak 2017 yılında Malavan

1 Temmuz 2018 yılında Shahin Bushehr

13 Eylül 2020 yılında Machine Sazi

26 Eylül 2021 yılında Kheybar FC

1 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Bahman Salari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahman Salari şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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