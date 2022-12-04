Bahreyn, barış için Netanyahu hükümeti ile çalışmayı arzuladıklarını açıkladı

Zeyyani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bahreyn'e yaptığı ziyaretle ilgili yerel basına açıklamada bulundu.

Herzog'un ziyaretini "tarihi" olarak niteleyen Zeyyani, iki ülkenin bilim, sağlık, kültür, turizm ve ticaret alanlarında iş birliği yapmasını ve ortak anlaşma imzalanmasını beklediğini ifade etti.

Zeyyani, iki ülke arasındaki ilişkilerin İran'ın oluşturduğu tehlikeyle mücadelede oynadığı role ilişkin soruya "İran'la yaşanan anlaşmazlık Körfez ülkeleri bağlamında çözülür. Bölgede barış ve istikrarın hüküm sürmesi için İran'ın barışçıl bir devlet olması gerekmektedir." yanıtını verdi.

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BARIŞIN DESTEKLENMESİ İÇİN İSRAİL İLE ÇALIŞACAĞIZ

Zeyyani, "barışın desteklenmesi için İsrail'deki yeni hükümetle çalışacaklarını" kaydetti.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre Zeyyani, İsrail'i başarılı geçen seçimlerden ötürü tebrik etti ve Netanyahu hükümeti ile çalışmayı arzuladıklarını ifade etti.

ZEYYANİ, İSRAİL'İ BAŞARILI GEÇEN SEÇİMLERDEN ÖTÜRÜ TEBRİK ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bahreyn'e gelmişti. Herzog'un, Bahreyn'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçmesi bekleniyor.