Bahreyn'de Koronavirüs nedeniyle eğitime 2 hafta ara verildi
MANAMA (AA) - Bahreyn Eğitim Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için okullarda eğitimin yarından itibaren 2 hafta askıya alındığını açıkladı.Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Eğitim Bakanlığı, virüsün yayılmasını engelleme önlemleri...
MANAMA (AA) - Bahreyn Eğitim Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için okullarda eğitimin yarından itibaren 2 hafta askıya alındığını açıkladı.
Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Eğitim Bakanlığı, virüsün yayılmasını engelleme önlemleri çerçevesinde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okullarda eğitime 2 hafta ara verdi.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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