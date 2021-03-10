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Bahreyn'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bahreyn'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bahreyn'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Bahreyn'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bahreyn'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bahreyn'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bahreyn resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir

Bahreyn'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Bahreyn1234571 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 158. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00016 olduğu görülmektedir.

Bahreyn'ın Müslüman Nüfus sayısı 642000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 81,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Bahreyn'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bahreyn'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bahreyn'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Bahreyn'ın yüz ölçümü 776 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bahreyn'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 765 km²

Bahreyn'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bahreyn'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bahreyn'ın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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