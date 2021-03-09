Bahreyn'ınBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Bahreyn'ınBayrağı Nasıldır?

Bahreyn resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir

Bahreyn'ın Başkenti?

“Manama” şehri Bahreyn'ın başkentidir.

Bahreyn'ın Para Birimi Nedir?

“Bahreyn Dinarı”Bahreyn'ın para birimidir.

Bahreyn'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bahreyn'ın telefon alan kodu : + 973

Bahreyn'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bahreyn

Bahreyn'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Manama

Bahreyn'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bahrain

Bahreyn'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Manama

Bahreyn'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Manāmah

Bahreyn'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Baḥrayn

Bahreyn'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça (Arap alfabesi)

Bahreyn'ın Bayrağı Nasıldır?