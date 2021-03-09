Bahreyn'ınBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Bahreyn'ınBayrağı Nasıldır?
Bahreyn'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bahreyn'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bahreyn hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Bahreyn resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir
Bahreyn'ın Başkenti?
“Manama” şehri Bahreyn'ın başkentidir.
Bahreyn'ın Para Birimi Nedir?
“Bahreyn Dinarı”Bahreyn'ın para birimidir.
Bahreyn'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bahreyn'ın telefon alan kodu : + 973
Bahreyn'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Bahreyn
Bahreyn'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Manama
Bahreyn'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Bahrain
Bahreyn'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Manama
Bahreyn'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Al-Manāmah
Bahreyn'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-Baḥrayn
Bahreyn'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça (Arap alfabesi)