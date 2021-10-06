Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni olan Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990'da hayatını kaybetmişti. Bugün ölüm yıl dönümü olması sebebiyle biyografisi merak edilen Bahriye Üçok hakkında internet arama motorlarında Bahriye Üçok kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Bahriye Üçok neden ölmüştü? şeklinde aramalar yapılıyor. Bu soruları haberimizde cevaplandırdık...

BAHRİYE ÜÇOK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bahriye Üçok, 1919 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Gümüşhaneli Hamit Ataç'ın kızı olan Bahriye Üçok, ilk ve ortaokulu Ordu'da okudu. Sonrasında Kandilli Kız Lisesi'ni bitiren Üçok, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Türk-İslam Tarihi Bölümü'nde gördü. Bahriye Üçok, aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'nü de bitirdi.

Eğitiminin ardında 11 yıl boyunca lise öğretmenliği yapan Bahriye Üçok, 1953 yılında ise akademik hayata başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Bahriye Üçok, bu fakültenin ilk kadın öğretim üyesi oldu.

12 Eylül darbesinin ardından Halkçı Parti'nin (HP) kurucu üyesi olan Bahriye Üçok, 1983 seçimlerinde HP'den Ordu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bahriye Üçok, 1986'dan itibaren ise Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye üye oldu.

BAHRİYE ÜÇOK NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Kasım 1988 yılında televizyonda yapılan bir açık oturumda, "İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı" yönünde açıklamalarda bulunan Üçok, birçok kesim tarafından eleştiri ve tepki çekti. Bu olayın ardından da tehditler aldığını dile getirdi.

Üçok'un Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Köroğlu Caddesi'nde bulunan evine, 6 Ekim 1990 günü Ekspres Kargo tarafından gönderilen ve gönderici olarak İlmî Araştırmalar Vakfı görünen kitap paketini saat 16.30'da geldi. Bomba olabileceği şüphesiyle paketi kapısının önünde açmak isteyen Üçok, paketin içine yerleştirilmiş olan bomba patlamasıyla ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada saatlerce yaşama tutulması için uğraşılan Üçok'un, saat 20.00'da hayatını kaybettiği duyuruldu. Cenazesi 9 Ekim günü Maltepe Camii'nden kaldırıldı ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.