Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem

ANKARA (AA) - Bahriyelilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemeleri için Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yoğun tedbirler alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlısı unsurları da virüse karşı alınan önleyici tedbirleri harfiyen yerine getiriyor.

Fırkateyn, hücumbot, korvet ve denizaltılar için alınan tedbirlerin yanı sıra SAT ve SAS komandoları, amfibi gemileri ve amfibi taburları, uçak ve helikopter pilot ve bakım personeline de hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması için karantina uygulanıyor.

Söz konusu personelle seyirde olan gemi personelinin aileleri ana ast komutanlıkların bünyelerinde bulunan Danışma Destek Birimlerince her gün aranarak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek veriliyor.

Yüzer unsurların liman ziyaretleri sırasında halkın ziyaretine açılmasına yönelik uygulamaya bir süreliğine son verilirken bahriyelilerin kişisel hijyen ve vaka durumunda yapılacak işlemler hakkında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Yüzer ve kıyı birliklerde "Korona Müdahale Timleri" kurulurken KBRN Ani Müdahale Timleri'nin işlevselliklerinin de ön plana çıkarılması sağlandı.

Yüzer unsurların tamamına salgına karşı dezenfektasyon uygulanırken, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda oluşturulan “Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, Milli Savunma Bakanlığındaki Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ne (KOMMER) bağlı olarak görev yapıyor.

Tüm karargah ve birliklerinde evrak ve malzeme dezenfektesi için ultraviyole sistemler, havanın dezenfektesi için ozon makineleri, personel için test kitleri, oksijen maskeleri, ateş ölçerler, maske, tulum ve plastik siperlik temin edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, birliklerdeki dezenfektasyon işlemi de her 48 saatte bir yineleniyor.

Salgınla mücadele ve alınan tedbirlerin koordinesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çapında 23 bölgede birinci basamak muayene merkezleri temelinde merkez oluşturuldu. Bu bölgelerde farklı durumlara göre beyaz alanlar, izolasyon alanları, tecrit ve karantina alanları tesis edildi.

Bunların yanı sıra karargah, birlik ve gemilere girişte tüm personelin ateş ölçülme işlemine de devam ediliyor.

- TSK'deki diğer önlemler

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı.

Daha önce 13 Nisan'a kadar tatil edildiği açıklanan Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Harp Enstitülerinin tatilleri ile dış kaynaktan muvazzaf subay temini kapsamında devam eden sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ile subay adaylarına verilen Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerine verilen ara da ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı.

Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personelle mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde girişler yasaklanırken, günü birlik girişlere de izin verilmiyor.

Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, yurt dışı geçici görevler ikinci bir emre kadar durduruldu.

Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor.

Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletilerek ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon uygulanıyor.





Kaynak: AA