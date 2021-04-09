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  3. Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Kırıkkale'de, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Ramazan ayı öncesi bin aileye sıvı yağ ve un dağıttı.

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Ramazan ayına sayılı günler kala ilçede ikamet eden yaklaşık bin aileye, her yıl olduğu gibi bu yıl da erzak desteği sağlanıyor. Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, midibüsü kendisi kullanarak hane hane vatandaşlara yağ ve un dağıttı.

Ramazan ayında da yardımların süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Biz elimizden geldiği kadar Ramazan paketleriyle, pandemiden dolayı da dışarı çıkamayanlar için ciddi erzak yardımımız oldu. Ramazan ayı geliyor mübarek gün. Biz de kaymakamlığımızdan ve mahalle muhtarlarından aldığımız listeler üzerinde çalışma yaptık. Ramazan için onlara 3 litre sıvı yağ ve 5 kilogram da un aldık. Bize müracaat edenlere de dağıtımını yapıyoruz. Biz de çorbada tuzumuz olsun diye düşündük. Allah rızası için böyle bir iş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

Bahşılı’da Ramazan'ın yaklaşmasının ardından bin aileye yağ ve un dağıtıldı

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