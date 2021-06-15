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Baht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu ilk bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının yepyeni dizisi Baht Oyunu ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu ilk bölüm canlı izle

Yaz sezonu dizilerinden olan Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Diziyi merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu ilk bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU İLK BÖLÜM CANLI İZLE

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar’a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar’ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir.

Rüzgar’ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar’ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net’in kurucusu ve başyazarı Bora’yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır.  Ada, Rüzgar’ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada’yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar’ın patronudur.

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