Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Baht Oyunu heyecan dolu yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Bora'nın, Meltem ve Ada arasında kalacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Ada, Bora’nın evinde Meltem’i bornozla görünce çılgına döner. Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır.

Ada, Meltem’i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe’yi dahil eder. Ada’nın planı işler ve ikili Meltem’i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe’nin çabaları Rüzgar’ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe’nin Meltem’e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 10. BÖLÜM CANLI İZLE