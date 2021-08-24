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Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izle

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu yeni bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Meltem'in gelişiyle sarsılan Ada'nın kıskançlık krizleri yaşayacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir...

Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izle

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Baht Oyunu heyecan dolu yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Bora'nın, Meltem ve Ada arasında kalacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada, Bora’nın evinde Meltem’i bornozla görünce çılgına döner. Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. 

Ada, Meltem’i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe’yi dahil eder. Ada’nın planı işler ve ikili Meltem’i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe’nin çabaları Rüzgar’ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe’nin Meltem’e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar. 

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izleBaht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 10. bölüm canlı izle

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