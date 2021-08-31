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Baht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izle

Aytaç Şaşmaz; Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Bu bölümde Bora, Ada'ya kendini affettirmeye çalışıyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizinin 11. bölümünde neler olacağını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Biz de bunun için haberimizde Baht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Bora, Ada'ya kendini affettirmeye çalışıyor!

Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora’yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar’ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar. 

Ada’nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak için yeni bir plan yapar. 

Ada, Rüzgar’ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada’ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır.

Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 KANAL D BAHT OYUNU 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Baht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izleBaht Oyunu 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 11. bölüm canlı izle

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