İzleyiciyi eğlendiren Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bu bölümünde Bora ve Ada hakkında ilginç bir dedikodu yayılıyor. Baht Oyunu dizisini kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 12. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 12. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 12. BÖLÜM CANLI İZLE

Selin’in Ali’yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşer. Ali ve Selin’i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar.

Bu sırada şirkette Bora ve Ada’ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora’yı aramaya başlar.

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 12. BÖLÜM CANLI İZLE