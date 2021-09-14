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Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Ada Masalı'nın yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bora ve Ada'nın ilişkilerini ilan edeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izle

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Heyecanın dorukta olduğu bu bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Bora, Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçer.

Bora, Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 KANAL D BAHT OYUNU 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Baht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izleBaht Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 13. bölüm canlı izle

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