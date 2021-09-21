Fenomen dizi Baht Oyunu Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesiyle konuşmaya kalkıyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 14. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 14. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 14. BÖLÜM CANLI İZLE

Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe’nin Ada ve Bora’yı ayırma planları devreye girer.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 14. BÖLÜM CANLI İZLE