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Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bora'nın Ada'yı isteme girişiminin hayal kırıklığıyla sonuçlandığı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tuğçe ile Ada'nın arasında yeni bir rekabetin doğacağı bu bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

Bora, Ada ve Tuğçe’ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için aday olduklarını söyleyerek yeni bir yazı hazırlama görevi verir. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada’yı ararken Ada’nın başı büyük bir beladadır.

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle

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