Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tuğçe ile Ada'nın arasında yeni bir rekabetin doğacağı bu bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 16. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Bora, Ada ve Tuğçe’ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için aday olduklarını söyleyerek yeni bir yazı hazırlama görevi verir. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada’yı ararken Ada’nın başı büyük bir beladadır.

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE