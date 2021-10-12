Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrol oynadıkları Baht Oyunu dizisi 17. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin nasıl biteceğini merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Baht Oyunu 17. bölüm final full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 17. bölüm final canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

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‘Baht Oyunu’nun final bölümünde, Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

Ada’ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe’yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora’nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora’ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

BAHT OYUNU 17. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE