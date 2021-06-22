İlk bölümüyle sevilmeyi başaran dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler link arayışına girdi. Biz de haberimizde Baht Oyunu 2. bölüm full, tek parça izle |Baht Oyunu son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 2. BÖLÜ FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Ada, videonun tamamını Bora’ya teslim etmeden önce şirkette kalıcı olmasını garantileyecek bir anlaşma yapar ancak Bora’nın asistanı olmak Ada’nın düşündüğünden çok daha zordur. Şirketin bir numaralı dedikodu konusu haline gelen Ada, Bora’nın 27. asistanı olduğu için 27 lakabını alır. Çalışanlar ne kadar kalıcı olacağıyla ilgili iddiaya girerken, Ada konuşulanların hiçbirine aldırmadan Bora ile arasını iyi tutmak için çabalar. Ada’nın şirkette yanaştığı ilk kişi ise Tuğçe olur.

Rakibi Tuğçe’yi daha iyi tanımak için araştırmalara başlarken, evliliğini sır gibi saklayan Rüzgar da Ada’yı şirkette bir tehdit olarak görüp onu uzaklaştırmaya çalışır. Video skandalının ardından Bora’nın işleri toparlaması için eline bir fırsat geçer. Son derece kritik iş yemeğine karşı tarafın eşiyle geleceğini öğrenen Bora, yemeğe Tuğçe ile gitmeyi uygun görür. Ada ise Bora’nın yemeğe kendisiyle gitmesi için Tuğçe’ye bir oyun kurar ve başarılı olur. Bora, yemeğe Ada’yı davet edip yemek boyunca da sevgilisi gibi davranmasını ister. Mükemmel başlayan yemek, restorana Tuğçe ve Rüzgar’ın gelmesiyle adeta bir kabusa dönüşür.

BAHT OYUNU 2. BÖLÜ FULL, TEK PARÇA İZLE

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