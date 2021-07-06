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Baht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Baht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izle

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran dizi Baht Oyunu yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA CANLI İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada, Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora’nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora’nın Ada’ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali’nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora’nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Bora’nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe’den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir. Ada ve Tuğçe, Bora’nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır. Bora kaçmaya çalıştıkça Ada’yı sürekli karşısında bulurken, Elif’in Ada’ya düşkünlüğü Ada’nın Bora’nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır. 

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA CANLI İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Baht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izleBaht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izleBaht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izle

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