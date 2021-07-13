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Baht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor Bu bölümde Tuğçe ve Ada arasında ipler geriliyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Baht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izle

İlk bölümünden itibaren izleyiciyi Kanal D ekranına çekmeyi başaran dizi Baht Oyunu'nun bu bölümünde Ada ve Tuğçe çekişmesi oldukça fazla olacak. Diziyi merakla bekleyenler ve kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 5. BÖLÜM CANLI İZLE 

Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okur. Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okur.

Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gider. Orada Ada ve Rüzgar’ı yakından tanıyan bir isimle tanışır. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada’nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora’ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşir.

BAHT OYUNU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 5. BÖLÜM CANLI İZLE 

Baht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izleBaht Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 5. bölüm canlı izle

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