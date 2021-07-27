Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranına geliyor. Dizinin bu bölümünde işlerin iyice karışacağı gözüküyor. 6. bölümü kaçırmadan internetten canlı bir şekilde izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır.

Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe’yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal’in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığıdır.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 6. BÖLÜM İZLE