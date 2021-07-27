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Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izle

Kanal D'nin en sevilen dizileri arasında yerini alan Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şirkete sık sık gelen Celal, Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığını öğrenecek mi? Diziyi kaçırmamanız için haberimizde Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izle

Baht Oyunu dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranına geliyor. Dizinin bu bölümünde işlerin iyice karışacağı gözüküyor. 6. bölümü kaçırmadan internetten canlı bir şekilde izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır.

Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe’yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal’in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığıdır.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 KANAL D BAHT OYUNU 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Baht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izleBaht Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 6. bölüm canlı izle 

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