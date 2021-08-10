Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir? Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baht Oyunu 8. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 8. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D BAHT OYUNU 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyler.

Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar’la konuşur. Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe’nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D BAHT OYUNU 8. BÖLÜM CANLI İZLE