Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu 9. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bu bölümde Bora işe yeni bir asistan almasıyla Ada işini kaybetme korkusu yaşıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Baht Oyunu 9. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 9. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAHT OYUNU 9. BÖLÜM CANLI İZLE

Şirkette Bora’nın işe yeni bir asistan alacağı haberi dolaşmaya başlar.

Yerini kaybetmek istemeyen Ada, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar.

Bora’nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora’nın samimiyeti Ada’yı çileden çıkarırken, Meltem’in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe’ye açıp yardım ister.

Ada ve Tuğçe, Meltem’i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora’yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada’nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem’in gerçek yüzünü Bora’ya göstermek için kolları sıvar.

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM CANLI İZLE