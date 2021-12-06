Baht oyunu bahtlarını açtı! Pantene Altın Kelebek ödüllerinde Aytaç Şaşmaz'ın centilmenliği hayranlarını mest etti! Cemre Baysel'e aşk dolu bakışları geceye damgasını vurdu! Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödüllerinde, "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen Cemre Baysel'e, sevgilisi Aytaç Şaşmaz sahneye kadar eşlik etti. Baysel'in duygularını dile getirdiği anlarda Şaşmaz'ın hayran bakışları izleyiciyi mest etti.

1 10 Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile gerçekleştirilen 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli törenle sahiplerine ulaştı.