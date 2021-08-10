Baht Oyunu dizisinin Bora'sı Aytaç Şaşmaz, şaştı kaldı! Hayranı, karşısında görünce fenalık geçirdi!

Yaz sezonu dizilerinden olan Kanal D'de izleyici karşısına geçen Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir hayranının yakışıklı oyuncuyu karşısında görünce heyecanlanarak fenalaştığı anlar videoya alınıp sosyal medyaya düşmesi sonucu gündem oldu.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul’da doğan Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşidir.1.80 metre boyunda, 77 kilo olan 27 yaşındaki Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

BAHT OYUNU KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer).