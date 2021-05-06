Baht Oyunu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Baht Oyunu hangi gün oynuyor? Soruları yayınlanan tanıtımın ardından sık sık aranan başlıklar arasında yer alıyor. Bizde sizler için merak edilen ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNU NE ZAMAN,HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Çekimlerine başlanan yeni dizi Baht Oyunu güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici olduğu kadar bir kadarda eğlenceli konusuyla dikkat çekmeyi başardı. Yayınlanan tanıtımın ardından ne zaman başlayacağı merak edilen dizi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Ancak dizinin ne zaman başlayacağının net tarihine ilişkin bir gün paylaşılmadı. Dizinin günü belirlendiği esnada haberimizde yer alacaktır.

BAHT OYUNU HANGİ GÜN,SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı yeni dizi “Baht Oyunu” izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Heyecanla beklenen dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor.

Henüz kanal tarafından dizi için bir gün ve saat belirlenmedi. Ancak dizinin yaz sezonund başlaması beklenirken, yakın zamanda sezon finali yapacağını açıklayan Sadakatsiz dizinin günü ve saatinde yer alması bekleniyor. Yapım ekibi ve kanal tarafından belirlenecek olan gün ve saate haberimizde yer verilecektir.

Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?