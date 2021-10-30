İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Mucizenin adı Ayda Gezgin'in babası konuştu: Kızım 'Annem nerede, gelecek mi?' diye soruyorBaht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Üzerinden bir yıl geçti! AFAD'dan İzmir depremi için baş sağlığı mesajı...Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?30 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGâh ne demek, TDK'ya göre Gâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"

Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan oyuncu Cemre Baysel, bir operasyon geçirdi. Oyuncu, takipçilerini sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"

Kanal D'nin başarılı yapıtlarından olan Baht Oyunu dizisinin 'Ada' karakterine hayat veren güzel oyuncusu Cemre Baysel ameliyat oldu.

Ameliyat haberini sosyal medyasından "Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum." sözüyle belirterek paylaştı.

BİR YILDIR BENİMLE BİRLİKTE YAŞAYAN ŞEYDEN KURTULDUM

Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu Cemre Baysel, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notu düştü.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"

FOTOĞRAFI AYTAÇ ŞAŞMAZ ÇEKTİ

Oyuncu daha sonra dizi çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz'ın ameliyat sonrası çektiği bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT