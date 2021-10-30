Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"

Kanal D'nin başarılı yapıtlarından olan Baht Oyunu dizisinin 'Ada' karakterine hayat veren güzel oyuncusu Cemre Baysel ameliyat oldu.

Ameliyat haberini sosyal medyasından "Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum." sözüyle belirterek paylaştı.

BİR YILDIR BENİMLE BİRLİKTE YAŞAYAN ŞEYDEN KURTULDUM

Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu Cemre Baysel, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notu düştü.

FOTOĞRAFI AYTAÇ ŞAŞMAZ ÇEKTİ

Oyuncu daha sonra dizi çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz'ın ameliyat sonrası çektiği bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.