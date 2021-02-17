Bahtiyar Engin, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılacağı haberi duyulduktan sonra aranan ve merak edilen isim oldu. Peki Bahtiyar Engin kimdir? Nereli, Kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

BAHTİYAR ENGİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDADIR?

Ödüllü oyuncu Bahtiyar Engin 13 Ağustos 1965 (55) Ordu, Kirazdere doğumludur. 1983 yılında Ordu Lisesinden mezun olmuş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesinde Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesini bitirmiştir. Ardından İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda yer almış, 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında katkıda bulunmuştur.

Sanat, tiyatro, dublaj, sinema ve televizyon gibi birçok alanda faaliyet gösteren Bahtiyar Engin oyunculuk ve tiyatro alanında ödüller almaya hak kazanmıştır. Tiyatrocu olmasının yanı sıra Engin'in, yönetmenlik geçmişi de bulunmaktadır.

BAHTİYAR ENGİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Hem sinema ve dizi oyuncusu hem de yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Engin, birçok tiyatro oyununda, Türk filminde ve dizisinde yer almıştır. Rol aldığı bazı sinema, dizi ve seslendirme projeleri ve ödülleri şu şekildedir..

FİLMOGRAFİSİ

Jet Sosyete (2018) Zeki (13. bölüm)

Ali Baba ve Yedi Cüceler (2015)

The Avengers 2: Age of Ultron (Ultron'un seslendirmesi) - 2015

Ulan İstanbul(2014)

Pek Yakında (2014)

Kurtlar Vadisi Pusu (2014)

Yalan Dünya (2012)

Hokkabaz (2006)

Çiçek Taksi (1995)

TİYATROLARI

Romeo ve Juliet - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yolcu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kırmızı Pazartesi - Gabriel García Márquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Keloğlan

Oyunlarla Yaşayanlar - İstanbul Şehir Tiyatrosu

ÖDÜLLERİ

11. Savaş Dinçel Ödülleri: "En İyi Erkek Oyuncu" - 2018

16. Sadri Alışık Ödülleri: ''Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

15. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu"