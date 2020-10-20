Bahtiyar Fırat'tan bir haftadır haber alınamıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden İran’a gitmek için İstanbul Havaalanı'na gelen 33 yaşındaki Bahtiyar Fırat adlı vatandaştan bir haftadır haber alınamıyor. Eşinin İstanbul Havalimanı’nda polisler tarafından alıkonulduğunu iddia edilen Bahtiyar'ın eşi Esra Fırat "Eşimin nerede olduğunu söylesinler. Perişan olduk. 3 çocuğum var. Hangi devirde yaşıyoruz, 90’lı yıllara mı döndük?” diye isyan etti.

"DÖRT ARAÇ TARAFINDAN ÇEMBERE ALINDIM"

Bir haftadır kayıp olan eşinin yaşamıyla ilgili endişe duyan Esra Fırat, Bahtiyar Fırat'ın 14 Ekim’de 01.15 TK 0878 sayılı seferle Tahran'a gitmek üzere İstanbul Havaalanı'na gittiğini söyledi. Eşinin pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağı beklediği esnada yanına polislerin geldiğini, polislerin 'Seni istihbarata teslim etmek üzere gözaltına alıyoruz' dediklerini öne süren Esra Fırat, "3 saat boyunca çeşitli sebeplerle Havalimanı'nda bekletmişler” dedi. Bu bekleme esnasında uçağın Havaalanı'ndan çıkış yaptığını ve polislerin kendisine, “Yanlış anlaşılma oldu, gidebilirsin” diye serbest bıraktıklarını söyleyen Fırat, "Eşim eve dönmek üzere taksiye bindiği gibi beni aradı. Bana, 'Taksiye bindim. Şu an dört araç, bindiğim taksinin etrafını sarmış durumda. Beni takip ediyorlar. Her iki tarafımda, önümde ve arkamda olmak üzere dört araç tarafından çembere alındım. Uçağımı kaçırmam için bana bunu yaptılar. İstihbarat beni sorguya çekti. Eğer benden haber alamazsan, savcıya git' dedi" şeklinde belirtti.

EŞİMİN ONLARIN ELİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUM

Esra Fırat, gece saat 3 sırlarında eşine mesaj attığını fakat eşinin kendisine cevap vermediğini söyleyerek, hayatta olup olmadığını öğrenmek için avukatıyla birlikte savcının yanına gittiğini söyledi. Fırat, “Eşimin onların elinde olduğunu biliyorum. Çünkü biz savcıya gittik. Savcı, avukatlara MİT’in elinde olabileceğini söyledi. Sabredin bırakırlar demiş. Ondan sonra dün tekrar savcıya gittik. Orada beklerken, başsavcı oraya gelmişti. Savcı bizi gördü, ‘Ha siz mi geldiniz’ diye sordu. Daha sonra orada bulunan bir polis bize, ‘Sizin artık burada beklemenize gerek yok. Bu dosya başsavcının eline geçti. Artık bizi ilgilendiren bir durum yok. Savcı da başsavcı ile birlikte arka kapıdan çıktılar” diye söyledi.

SERVİS ŞOFÖRÜYDÜ NE SUÇ İŞLEMİŞ OLABİLİR?

Fırat, "MİT’in elinde olduğunu biliyorum. Resmi bir bilgi istiyorum. Neden aldıklarına dair bilgi versinler. Ne suç işlemiş? Okul servisi şoförüydü. İran’da akrabalarımız vardı. Oraya gidiyordu. Daha önce de defalarca gitmişti. İran’da diş tedavisi gördü. Böyle bir insanı niye alsınlar? Ben yüzde yüz eminim MİT’in elindedir, yani bunu yapan devlettir” diye belirtti. Havaalanına da gidip şikayette bulunduklarını dile getiren Fırat, “Eşimin nerede olduğunu söylesinler. Perişan olduk. 3 çocuğum var. Hangi devirde yaşıyoruz, 90’lı yıllara geri mi döndük?” diye isyan etti.

AVUKATI OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Bahtiyar Fırat’ın avukatı olay hakkında gerekli şikayetlerde bulunduğunu belirterek, Havaalanında bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını ve HTS kayıtlarını talep ettiklerini, savcının bu kayıtları temin ettikten sonra soruşturma başlatacağı söyledi.