Bahtiyar Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahtiyar Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahtiyar Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahtiyar Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahtiyar Yildirim 12 Ocak 1986 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bahtiyar Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahtiyar Yildirim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bahtiyar Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 14 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Bahtiyar Yildirim'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bahtiyar Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bahtiyarby/

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Bahtiyar Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahtiyar Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bahtiyar Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahtiyar Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2006 yılında Kağıtspor

22 Ağu 2007 yılında Boluspor

31 Ağu 2007 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2008 yılında Boluspor

10 Ekim 2008 yılında Derince Belediye

2 Ekim 2009 yılında Akyazıspor

1 Ekim 2010 yılında Adapazarı Spor

29 Eylül 2011 yılında Akyazıspor

18 Eylül 2012 yılında Vefaspor

11 Eylül 2014 yılında Ergene Velimeşe

14 Ağu 2018 yılında Bld Derince

Bahtiyar Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahtiyar Yildirim şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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