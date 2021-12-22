Bahusus ne demek, TDK'ya göre Bahusus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bahusus ne demek? Bahusus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bahusus kelimesi. Peki bahusus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bahusus nedir, bahusus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAHUSUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bahusus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bahusus kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bahusus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle



BAHUSUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köşk geniş, ben kalabalığı severim, bahusus etrafımda sizin gibi gençler olursa büsbütün içim açılır.

