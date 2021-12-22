Kort ne demek, TDK'ya göre Kort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510883Anadolu yakasında kar yağacak mı? | Pendik, Kartal, Maltepe'de kar yağacak mı?2022 İnönü Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053100464 yıla kadar hapsi istenen Burak Özçivit'in ortaya çıkan ifadesi şaşkınlık yarattı! "Bana bir şey olduğu takdirde..."Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: "Aile yapımıza bomba koymak buna denir"Semin isminin anlamı nedir, Semin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esmin isminin anlamı nedir, Esmin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Demir Grup Sivaspor - Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiRenin isminin anlamı nedir, Renin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Bahusus ne demek, TDK'ya göre Bahusus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bahusus ne demek, TDK'ya göre Bahusus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bahusus kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bahusus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bahusus nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bahusus kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bahusus ne demek, TDK'ya göre Bahusus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bahusus ne demek? Bahusus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bahusus kelimesi. Peki bahusus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bahusus nedir, bahusus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BAHUSUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bahusus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bahusus kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bahusus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle

BAHUSUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Köşk geniş, ben kalabalığı severim, bahusus etrafımda sizin gibi gençler olursa büsbütün içim açılır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT