Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Baiano 16 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Santos Silva Alves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Baiano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marquesagency yapmaktadır. Baiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baiano'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
1 Eylül 2022 yılında Praiense
12 Ocak 2023 yılında Cherno More
Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Baiano şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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