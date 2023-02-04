Baila Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baila Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baila Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baila Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baila Diallo 24 Haziran 2001 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baila Diallo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baila Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Baila Diallo'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baila Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baila Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baila Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baila Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Clermont B

22 Ocak 2021 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2021 yılında US Orléans

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

Baila Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baila Diallo şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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