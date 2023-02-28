Bairo Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairo Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bairo Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bairo Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bairo Riveros 24 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bairo Javier Riveros Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bairo Riveros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bairo Riveros'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bairo Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bairo Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bairo Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bairo Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında San Felipe

6 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında San Felipe

Bairo Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bairo Riveros şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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