Baixu Xiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baixu Xiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baixu Xiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baixu Xiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baixu Xiang 9 Ağustos 1995 tarihinde Chengdu, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 向柏旭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baixu Xiang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baixu Xiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Baixu Xiang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baixu Xiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baixu Xiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baixu Xiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baixu Xiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2014 yılında Saint-Étienne B

7 Temmuz 2015 yılında TJ Quanjian

31 Aralık 2015 yılında Saint-Étienne B

1 Ocak 2016 yılında TJ Quanjian

1 Ocak 2017 yılında GZ R&F

18 Ocak 2018 yılında SZ FC

1 Ocak 2019 yılında SZ FC Res.

5 Temmuz 2019 yılında SZ FC

9 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Baixu Xiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baixu Xiang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Baixu Xiang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 28 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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