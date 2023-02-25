Baiyang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baiyang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baiyang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baiyang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baiyang Liu 6 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘柏杨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baiyang Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baiyang Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Baiyang Liu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baiyang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baiyang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baiyang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baiyang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SH Port

Baiyang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baiyang Liu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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