Bajram Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bajram Jashanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bajram Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bajram Jashanica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bajram Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bajram Jashanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bajram Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bajram Jashanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bajram Jashanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bajram Jashanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bajram Jashanica 25 Eylül 1990 tarihinde Vranidoll, Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bajram Jashanica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bajram Jashanica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bajram Jashanica'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bajram Jashanica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Bajram-Jashanica-475655889276525/?fref=ts

Bajram Jashanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bajram Jashanica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Bajram Jashanica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bajram Jashanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında KF Skënderbeu

2 Eylül 2013 yılında KS Besa

30 Haziran 2014 yılında KF Skënderbeu

6 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Bajram Jashanica kimdir

Bajram Jashanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bajram Jashanica şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Hysi (2005–2009)

Bajram Jashanica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bajram Jashanica nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Son Haberler
Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Cadjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Cadjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiz Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiz Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiz Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiz Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markas Beneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Markas Beneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markas Beneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gledi Mici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gledi Mici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gledi Mici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gledi Mici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi