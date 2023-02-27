Bajram Jashanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bajram Jashanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bajram Jashanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bajram Jashanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bajram Jashanica 25 Eylül 1990 tarihinde Vranidoll, Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bajram Jashanica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bajram Jashanica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bajram Jashanica'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bajram Jashanica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Bajram-Jashanica-475655889276525/?fref=ts

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Bajram Jashanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bajram Jashanica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Bajram Jashanica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bajram Jashanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında KF Skënderbeu

2 Eylül 2013 yılında KS Besa

30 Haziran 2014 yılında KF Skënderbeu

6 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Bajram Jashanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bajram Jashanica şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bajram Jashanica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Hysi (2005–2009)

Kosova takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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