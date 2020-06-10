Bakan açıkladı: Temmuz'da hepsinin açılacağını düşünüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayınlanan bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy,'un açıklamalarından satır başları:

Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye...

Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak...

"İÇ TURİZMDE HAREKETLİLİK ŞU ANDA YÜZDE 45"

İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi...

"MÜZE HALİNE GETİRİYORUZ"

Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...