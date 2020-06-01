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  3. Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı

Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı

Yaşanan pandemi süreci içinde iç hat uçuşları durdurulmuştu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende THY'de iç hat uçuşlar başladığını duyurdu.

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01 Haziran 2020 Pazartesi 10:39

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