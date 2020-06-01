Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı
Yaşanan pandemi süreci içinde iç hat uçuşları durdurulmuştu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende THY'de iç hat uçuşlar başladığını duyurdu.
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