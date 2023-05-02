Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da yarın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Zigana Dağı Tünelini son kez inceledi, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’nin açılışı öncesi basın mensuplarına bilgi verdi. Karaismailoğlu; "Trabzon’umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli

ZİGANA TÜNELİ İÇİN SON İNCELEMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yarın açılışı yapılacak olan Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak olan yeni Zigana Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

ULAŞIMDA YATIRIMLAR SON HIZ DEVAM EDİYOR

Adil Karaismailoğlu; “Trabzon’un üretim ve ticaret faaliyetlerini kat ve kat arttıracak, ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana Tüneli’ni yarın hizmete açarak Trabzon’umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan ülkemiz coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli

"ÇALIŞMALARIMIZIN EN ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİRİ"

Ayrıca Karaismailoğlu Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret noktalarıdan olan Trabzon'un gelişimine dair; "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerimizi küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık. Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz’in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli’ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli’ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum’u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye’ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir” ifade etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli

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