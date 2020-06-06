Bakan Akar; 100 bin gencimize PCR testi yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut bölgesinde dün yaptığı toplantıdan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki birlik komutanlarını tek tek dinleyerek hudut güvenliğinden teröristle mücadele operasyonlarına kadar birçok konuda talimatlar veren Akar, toplantıdaki sözlerine şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyerek başladı.

"Yeni celpler başladı"

Akar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu kapsamda terhis ve celplerin ertelendiğini anımsatarak bu önlemlerle önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Bu kararın çok isabetli olduğunun altını çizen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“100 bin gencimize PCR testi yaptık “

"İlk başlarda bazı gençlerimiz ve aileleri bu konuda biraz duygusal davrandılar ama şimdi onların da bu durumu anladığına inanıyorum. O dönemde terhis ve celplerin yapılması durumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin koronavirüsle mücadeleyle başı derde, operasyonlar tehlikeye girebilirdi. Aynı zamanda ülke çapında bu salgın ile verilen mücadeleye de zarar gelebilirdi. Orada durmamız, o sıkıntıyı yaşamamız lazımdı. O sıkıntıyı yaşadık. Şimdi yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. Bunun koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı ile yaptık. Bu konudaki desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm il ve ilçelerde 3-4 gün öncesinden PCR testi yapıldı, 'sağlam' denildikten sonra onların sevki başladı. Terhis olacak askerleri ise 14 gün öncesinden gözlem altına aldık. Olası bir salgına izin vermemek, milletimize, ülkemizin bu konudaki mücadelesine katkı sağlamak için bunu yaptık. Bu faaliyetimizin de başarıyla gerçekleştiğini görmek bizler için gerçekten büyük bir övünç, gurur kaynağı. Terhisler itibarıyla baktığımızda yaptığımız bu faaliyet, amansız mücadelesinde ülkemize, milletimize, çok saygıdeğer halkımıza yaptığımız önemli bir katkı oldu."

Bakan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesini yapması konusunda herhangi bir engel oluşmaması için celplerde tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek "Bu da gerçekten çok isabetli oldu ve çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İnşallah bunu uygulayarak kazasız, belasız yeni normale geçmiş olacağız. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celplerin de kazasız, belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu konuda yapılması gereken ne varsa her türlü dikkat ve hassasiyeti ilk günden itibaren gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda sivil asker sağlık personeli ile sıralı komutanlarımızın rolü büyük olmuştur." diye konuştu.