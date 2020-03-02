Bakan Akar: 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin olarak son bilgileri açıkladı. Bakan Akar,"Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.

(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

Ayrıntılar gelecek..