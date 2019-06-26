Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi (3)

BAKAN AKAR, İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI MORDAUNT İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda birçok ülkenin Savunma Bakanıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Akar bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile de bir araya geldi."

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DHA