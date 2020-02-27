Bakan Akar, ABD’li Mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA